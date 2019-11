Mustafa Saymak na gelijkspel: "Concentratie zakte weg na de 1-0"

"We begonnen heel goed", sprak de middenvelder na afloop. "Maar toen we de 1-0 maakte, zakten we weg en eigenlijk op een moment dat zij niks creëerden scoorden ze vanuit een achterbal. Ze schieten die bal lang, winnen het duel, staan ze een-op-een met onze keeper en scoren ze. Het ligt gewoon aan onze concentratie dat we na de 1-0 wegzakken en met name in de tweede helft dat we op sommige momenten heel slordig waren. En ik denk dat uiteindelijk de 1-1 wel verdiend is."

