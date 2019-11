Man uit Gramsbergen draait volledig door bij aanhouding en belandt in ziekenhuis

Een 23-jarige man uit Gramsbergen is tijdens zijn aanhouding in Nieuwleusen zo door het lint gegaan, dat hij uiteindelijk zelfs in het ziekenhuis belandde. De man, die gedronken had, sloopte een auto, bedreigde de politie en verwondde zichzelf.

De man reed vrijdag aan het eind van de avond op de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen, toen agenten hem zagen. Omdat de achterlichten niet in orde waren, lieten de agenten de auto stoppen. Toen de man uit de auto was gestapt, gedroeg hij zich meteen vervelend. Hij zei dat hij geen rijbewijs bij zich had, maar uit de gegevens van de politie bleek dat het rijbewijs vorig jaar ongeldig was verklaard.

Auto vernielen

Omdat de Gramsbergenaar naar alcohol rook, werd een blaastest gedaan. Daaruit bleek dat hij te veel had gedronken en dus wilde de politie hem meenemen naar het bureau. De man draaide op dat moment volledig door en begon te schreeuwen en te schelden. Vervolgens begon hij de auto, die niet van hem zelf was, te slopen. Hij sloeg een spiegel van de auto, trapte deuken in het voertuig en sloeg met zijn vuist de achterruit kapot. Daarbij raakte hij gewond.

De man dreigde de agenten aan te vallen en zij moesten uiteindelijk pepperspray gebruiken om hem aan te kunnen houden. Toen de man op de grond lag, bonkte hij een aantal keren met zijn hoofd op de grond. Onderweg naar het cellencomplex wond hij zich zo enorm op dat hij bewusteloos raakte.

Bloed

Nadat een arts de man had onderzocht, werd hij met de ambulance naar de eerste hulp van het ziekenhuis gebracht. Na uitgebreid onderzoek kon de man een paar uur later door de artsen weer bij bewustzijn worden gebracht. In het ziekenhuis is bloed afgenomen, om te controleren hoeveel alcohol de man had gehad en of hij nog andere middelen had genomen.

De Gramsbergenaar wordt verdacht van rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs, vernieling van de auto van een ander en openbare dronkenschap.