Dieze West degradeert uit hoofdklasse na nederlaag tegen Silvolde

Vooraf leek Dieze kansloos na twaalf nederlagen op rij, maar het hield in de eerste helft knap stand tegen de nummer vier. Bij rust was het dan ook 0-0. In de tweede helft kwam Dieze West zelfs op voorsprong door een treffer van Anthony Cachemir. Even later was het alweer gelijk door Nick Huitink. Diep in blessuretijd maakte Jael Krosse de 1-2 en was het definitief voorbij voor Dieze. Wout Blasman maakte het even later nog erger door de 1-3 te maken.

Vierde klasse

Dieze klom de laatste jaren van de vierde klasse naar de hoofdklasse en werd daarin vorig jaar zesde. De ploeg had dit jaar echter financiële en sportieve problemen en de degradatie zat er al weken aan te komen. De ploeg gaat volgend jaar weer op zaterdag voetballen en moet dan weer beginnen in de vierde klasse.