Go Ahead Eagles verlaat de laatste plaats na overwinning bij FC Twente

Go Ahead Eagles heeft hele goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De ploeg van de debuterende trainer Robert Maaskant wist FC Twente in de Grolsch Veste met 2-1 over de knie te krijgen. Daardoor geven de Deventenaren de rode lantaarn weer aan Roda JC.

De thuisploeg had het betere van het spel in de eerste helft, maar de eerste grote kans was voor Go Ahead. Na een paar minuten kon Fischer inkoppen, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden door Marsman. Even later was Celina aan de overkant dicht bij de openingstreffer, maar hij krulde de bal op de buitenkant van de paal. Twente nam het initiatief en kreeg goede kans via Jensen, die na een voorzet van Ter Avest net naast schoot. Jensen bewees vlak voor rust wel zijn waarde door in het zestienmetergebied goed weg te draaien en clubtopscorer Ünal te bedienen, 1-0.

Na rust was het snel gelijk in Enschede. Ritzmaier had een ragfijne voorzet in huis op Hendriks, die beheerst binnen kon tikken. Direct daarna lobte Ünal over en vergat Jensen de trekker over te halen. Aan de overkant spatte een poeier van Antonia uiteen op de lat. Halverwege de tweede helft was het wel raak voor de Deventenaren. Ritzmaier mocht vanaf de zijkant aanleggen voor een vrije trap en de verdediger verraste Marsman volledig door in een keer het doel onder vuur te nemen, 1-2.

Daarna ging Twente op zoek naar de gelijkmaker en vond die ook via Ede, ware het niet dat de invaller buitenspel stond. Uiteindelijk bleef het bij 1-2 en daardoor pakt Go Ahead Eagles hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.

FC Twente - Go Ahead Eagles 1-2

1-0 Ünal (45)

1-1 Hendriks (53)

1-2 Ritzmaier (66)

Arbiter: Janssen

Geel: Schenk, Ritzmaier, Yeboah, Van der Lely, Thesker

FC Twente: Marsman; Ter Avest , Andersen, Thesker, Van der Lely; Mokotjo, F. Jensen (Assaidi/74), Klich; Yeboah (Ede/74), Ünal, Celina (Hooiveld/82).

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley (Suk/87), Duits; Antonia, Hendriks (Rexhepi/86), Manu (Locigno/90+1).