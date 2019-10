PEC Zwolle bevestigt komst trainer John van 't Schip

Van 't Schip tekent voor twee jaar bij de Zwolse club en is de opvolger van Ron Jans. Die gaf eerder al aan dat dit zijn laatste jaar bij PEC was en vertrekt naar de KNVB.

"John past beste in profiel"

Voorzitter Adriaan Visser is enthousiast over de komst van oud-international Van 't Schip: "Nadat Ron in de winterstop had aangegeven zijn contract niet te verlengen, hebben we als club de tijd genomen om onze huidige structuur kritisch onder de loep te nemen. Wat gaat goed? Waar kunnen we nog winst behalen? Dat soort vragen werden intern besproken."

"Toen we de gewenste structuur en het profiel voor de nieuwe hoofdtrainer/coach duidelijk hadden, kwamen we, na gesprekken te hebben gevoerd met meerdere kandidaten, tot de conclusie dat John het beste in dit profiel past."

'Team Van 't Schip'

Technisch directeur Gerard Nijkamp: "John gaat de komende twee jaar leiding geven aan 'Team Van ’t Schip'. Dit team bestaat naast John zelf uit Dwight Lodeweges, Gert-Peter de Gunst, Jacques Storm en Gerhard Wermink."

"Huidig assistent-trainer/coach Albert van der Haar gaat zich volledig richten op Jong PEC Zwolle. Met dit team bereiden we ons voor op de instroom in de voetbalpiramide in het seizoen 2018-2019. We zijn er als club van overtuigd dat we met deze invulling van de staf nog dichter bij ons uiteindelijke doel kunnen komen, namelijk een stabiele middenmoter worden, zijn en blijven in de Eredivisie."