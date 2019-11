Overijssel en Gelderland gaan culturele kracht beter benutten

Hester Maij benadrukt het belang van cultuur. "Cultuur is eigenlijk alles wat wij als mensen hebben toegevoegd aan wat we denken en doen. En dat is dus heel wat."

Meerwaarde

Zelf ervaart ze het belang van cultuur elke dag. "We hebben geld nodig voor het aanpakken van laaggeletterdheid, maar ook voor het behoud van ons prachtige culturele erfgoed. Daarmee geef ik gelijk al aan hoe breed de meerwaarde van cultuur is. Ik wil me dan ook hard maken om dat onder de aandacht te brengen waar wij als regio sterk in zijn als het om cultuur gaat."

Muziek

Waar ligt onze culturele kracht als regio? Maij: "Zonder andere vormen tekort te doen, is muziek absoluut iets waar we in uitblinken. Denk aan Typhoon, Ilse DeLange, maar ook aan de talloze koren en orkesten. Waar het om gaat is dat we de verbinding zoeken, van amateur tot professional. behalve muziek is ook ons culturele erfgoed een unieke kracht. Daar mag niet langer op bezuinigd worden. We moeten investeren."

Gelderland

De samenwerking met Gelderland moet leiden tot meer subsidies. Wat gaat er straks, in 2020, anders, volgens Maij? "We moeten investeren in cultuureducatie. Dat is van belang voor jong en oud. Cultuureducatie verrijkt mensen."