Go Ahead Eagles is kanonnenvoer in De Kuip

Vanaf de eerste minuut werd Go Ahead Eagles met de rug tegen de muur gezet. Feyenoord zat na een kwartier al op een zetel door treffers van Toornstra en Elia. De Rotterdammers, die gebrand waren op revanche na de nederlaag in Amsterdam, namen daarna geen gas terug. Nog voor rust werd het 5-0 na doelpunten van Dirk Kuyt, Toornstra en Jan-Arie van der Heijden.



Maaskant hield na rust Sam Hendriks en Daniel Crowley in de kleedkamer en bracht Joey Suk en Sebastien Locigno in hun plaats. Met de dubbele wissel wilde hij de schade zo veel mogelijk beperkt houden. Daar slaagde Maaskant maar ten dele in: Botteghin, Kramer en opnieuw Toornstra waren in de tweede helft nog trefzeker, hoewel Feyenoord zelfs nog wat gas terug leek te nemen.



Door de nederlaag is Go Ahead Eagles - omdat het een wedstrijd meer heeft gespeeld dan Roda JC - weer even de hekkensluiter in de eredivisie. Bovendien heeft het doelsaldo een flinke knauw gekregen. Met -29 is dat nu slechter dan dat van alle concurrenten. Roda JC heeft bijvoorbeeld een doelsaldo van -25. Roda JC komt morgenavond nog in actie tegen PEC Zwolle.

Feyenoord - Go Ahead Eagles 8-0

1-0 Toornstra (9)

2-0 Elia (15)

3-0 Kuyt (30)

4-0 Toornstra (41)

5-0 Van der Heijden (45)

6-0 Botteghin (50)

7-0 Kramer (72)

8-0 Toornstra (90)

Arbiter: Kamphuis

Geel: -

Feyenoord: Jones; Nieuwkoop (Hamer/68), Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuyt, Toornstra; Berghuis (Vejinovic/75), Kramer, Elia (Hansson/60).

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chrivella, Crowley (Suk/46), Duits; Antonia, Hendriks (Locigno/46), Manu (De Kogel/82).