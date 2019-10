PEC Zwolle vergeet de kansen te benutten en ziet Roda JC vlak voor tijd winnen

Het eerste half uur van de wedstrijd gebeurde er weinig tot niets in Kerkrade. Menig kreeg kort daarna dé kans op de 0-1 en had moeten scoren. Hij treuzelde echter te lang voor een leeg doel en zag Ananou nog redding brengen met een sliding. Even later was het wel raak. Thomas vond Mokhtar en die schoof de 0-1 binnen. In de slotfase probeerde Warmerdam het nog met een kopbal, maar die ging er niet in en dus was het bij rust 0-1.

Kort na rust werd het gelijk. Van Velzen zorgde van dichtbij voor de 1-1. Kort daarna kreeg Van Hyfte zelfs een goede kans op de 2-1, maar Van der Hart bracht redding. Aan de andere kant leek Brock-Madsen PEC op voorsprong te zetten, maar hij schoot via de buitenkant van de paal naast. Ook Ehizibue kreeg een kans, hij schoot over. Aan de andere kant plaatste Schahin de bal langs de verkeerde kant van de paal. Het leek bij 1-1 te blijven, maar kort voor het einde pakte Roda toch de zege. Badibanga raakte de lat en Rosheuvel kopte in de rebound de 2-1 binnen. Dat bleek ook de eindstand.

Roda JC - PEC Zwolle 2-1

0-1 Mokhtar (40)

1-1 Van Velzen (48)

2-1 Rosheuvel (89)

Arbiter: Janssen

Geel: Brock-Madsen, El Makrini

Roda JC: Van Leer; Milec, Ananou, Kum (Werker/74), Van Peppen; El Makrini, Van Hyfte, Ajagun; Van Velzen (Badibanga/72), Schahin, Raykov (Rosheuvel/46).

PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis, Bouy, Warmerdam; Thomas (Nijland/83), Holla, Saymak (Ehizibue/68); Menig (Achahbar/83), Brock-Madsen, Mokhtar.