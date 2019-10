FC Twente speelt tumultueus duel gelijk tegen PSV

Al na 16 seconden kreeg Van Ginkel een goede kans, maar Twente kon opgelucht ademhalen. Sterker nog, aan de andere kant viel na zeven minuten de openingstreffer. Celina vond topscorer Ünal en die schoot hard de 1-0 tegen de touwen. Tien minuten later was het gelijk. Locadia zorgde voor de gelijkmaker na een mooie aanval. Daarna was de bal voor PSV, maar de kansen voor Twente. Jensen, Celina, Ünal en Andersen (paal) wisten niet te scoren. Bij rust was het 1-1.

Kort na rust kwam PSV op voorsprong. Moreno was het die het laatste zetje gaf: 1-2. Twente ging op zoek naar de gelijkmaker, maar Jensen zag zijn bal voor de lijn worden weggehaald. Celina probeerde het even later ook, Zoet wist zijn inzet te keren. Even later was het opnieuw Jensen, maar opnieuw bleek de doelman een sta in de weg. Ondertussen werd het stadion ontruimd en ontstond er vreemde situatie, omdat de wedstrijd wel doorging. Op het veld gebeurde echter weinig meer en het leek bij 1-2 te blijven. In de blessuretijd zorgde Celina echter toch nog voor een punt voor Twente.

FC Twente - PSV 2-2

1-0 Ünal (7)

1-1 Locadia (17)

1-2 Moreno (51)

2-2 Celina (90+2)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Moreno, Klich

FC Twente: Marsman; Ter Avest, Andersen, Hooiveld, Van der Lely; Mokotjo, Celina, Klich; F. Jensen (Bunjaki/82), Ünal, Trajkovski (Assaidi/74).

PSV: Zoet; Arias, Isimat, Moreno, Willems; Guardado, Pröpper (Hendrix/76), S. de Jong; Van Ginkel, L. de Jong (Schwaab/87), Locadia (Bergwijn/74).