Heracles Almelo drukt Go Ahead Eagles dieper in de zorgen

Heracles Almelo heeft in een Overijssels onderonsje Go Ahead Eagles nog verder in de problemen gedrukt. De ploeg uit Deventer moest al vroeg met tien man verder na de rode kaart van Manu en die klap kwam de ploeg van Robert Maaskant niet te boven. Het werd 1-4.

Voorafgaand werd Sander Duits in het zonnetje gezet want hij begon aan zijn 400ste officiële wedstrijd in het betaald voetbal. Erg lang kon de middenvelder niet genieten van zijn mijlpaal want het moment dat Manu rood kreeg diende zich al snel aan. Bij een schot van Kuwas kreeg de aanvaller op de doellijn de bal al dan niet tegen zijn arm; scheidsrechter Van de Graaf was gedecideerd, wees naar de stip en stuurde Manu van het veld. De toegekende strafschop werd feilloos benut door Bruns.

Snel beslist

Heracles rook bloed en drukte door. Armenteros zorgde eenvoudig voor de 0-2 en even later bracht Peterson met een verwoestend schot de 0-3 op het bord. Een minuut later deed Go Ahead wat terug namens Crowley, die schitterend de 1-3 binnen krulde. Vlak voor rust kreeg Heracles wederom een strafschop en dit keer werd het buitenkansje benut door Armenteros, die zijn zestiende van het seizoen binnenschoot.

Na rust waren de kaarten geschud, maar desondanks probeerde Go Ahead het nog wel. Hendriks schoot met een vrije trap op de paal en Locigno zette Castro aan het werk. De beste kansen waren echter voor de bezoekers, maar die waren niet aan Niemeijer (paal) en Armenteros besteed. Het bleef uiteindelijk bij 1-4 en daardoor doet Heracles goede zaken in de strijd om de play-offs. Go Ahead Eagles blijft hekkensluiter en wacht een zware klus om rechtstreekse degradatie te ontlopen.

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo 1-4

0-1 Bruns (strafschop/13)

0-2 Armenteros (16)

0-3 Peterson (21)

1-3 Crowley (22)

1-4 Armenteros (strafschop/43)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Fischer, Hoogma, Chirivella

Rood: Manu (Go Ahead/12)

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Locigno (Groenbast/86), Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley, Duits (Suk/46); Antonia (Marengo/67), Hendriks, Manu.

Heracles Almelo: Castro; Breukers, Te Wierik, Hoogma, Gosens; Bruns (Darri/58), Pelupessy (Thomas/85), Niemeijer; Kuwas (Navratil/46), Armenteros, Peterson.