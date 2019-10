PEC Zwolle pakt in eigen huis punt tegen koploper Feyenoord

Het duel begon fantastisch voor Zwolle. Al na drie minuten stuurde Mokhtar Menig weg, die omspeelde Jones schoot de 1-0 binnen. Tien minuten later was de score al verdubbeld. Holla vond Van Polen en die schoot fraai met buitenkant rechts de 2-0 achter Jones. Een klein kwartier daarna kwam Feyenoord terug in de wedstrijd doordat Berghuis hard de 2-1 binnenschoot. Feyenoord bleef de betere na die treffer, maar PEC hield stand en bij rust was het 2-1.

Tien minuten na rust werd het gelijk. Berghuis kwam vanaf rechts naar binnen en schoot de 2-2 in de benedenhoek. Kort daarna schoot Warmerdam net naast. Na driekwart wedstrijd was Elia dichtbij, maar Van der Hart keerde zijn schot. In de rebound kon Toornstra scoren, maar hij raakte de bal verkeerd. Feyenoord bleef zoeken naar de winnende, maar vond die niet meer en dus eindigde het in 2-2 in Zwolle.

PEC Zwolle - Feyenoord 2-2

1-0 Menig (3)

2-0 Van Polen (13)

2-1 Berghuis (26)

2-2 Berghuis (54)

Arbiter: Blom

Geel: Thomas

PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen (Schenkeveld/61), Marcellis, Bouy, Verdonk; Thomas, Holla, Warmerdam (Saymak/90+1); Ehizibue (Nijland/65), Menig, Mokhtar

Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi (Tapia/82), Toornstra, Vilhena; Berghuis, Kuyt (Kramer/73), Elia.