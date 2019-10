FC Twente kansloos onderuit in De Galgenwaard

FC Twente heeft een nederlaag geleden op bezoek bij FC Utrecht. In de Domstad werd de ploeg van Rene Hake na rust met 3-0 over de knie gelegd.

In Nieuw Galgenwaard begon de thuisploeg voortvarend aan de wedstrijd. Labyad had op aangeven van Haller de 1-0 op zijn schoen, maar vond Marsman op zijn weg. Even later werd een inzet van Kerk op de achterlijn weggewerkt door Thesker. Nadat de Utrechtse storm wat ging liggen, kroop Twente meer uit haar schulp. Ünal was tot twee keer toe dichtbij, maar doelman Jensen reageerde alert. Op slag van rust leek Ayoub met een vrije trap voor de openingstreffer te zorgen, maar met een uiterste krachtsinspanning bracht Marsman redding.

Het spel ging op en neer in het begin van de tweede helft en waren beide ploegen dicht bij het eerste doelpunt. Na een uur was het de thuisploeg die op voorsprong kwam dankzij Kerk, die binnen kopte na een fraaie voorzet van invaller Barazite. Het bleek een gouden wissel van trainer Erik ten Hag, want een paar minuten later zorgde diezelfde Barazite voor de 2-0. Vanaf dat moment was het verzet van Twente gebroken en werd het nog 3-0 via een andere invaller; Zivkovic schoot koelbloedig binnen. Dat was tevens het slotakkoord.

FC Utrecht - FC Twente 3-0

1-0 Kerk (62)

2-0 Barazite (65)

3-0 Zivkovic (78)

Arbiter: Makkelie

Geel: Leeuwin, Klich, Hooiveld, Janssen

FC Utrecht: Jensen; Van der Maarel, Leeuwin, Janssen (Braafheid/87), Conboy ; Amrabat, Brama, Labyad (Barazite/58), Ayoub; Kerk (Zivkovic/66), Haller.

FC Twente: Marsman; Ter Avest, Bijen, Thesker (Hooiveld/70), Van der Lely; Mokotjo, Celina, Klich; F. Jensen (Hölscher/81), Ünal, Trajkovski (George/70).