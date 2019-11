Hanzekookboek zet middeleeuwse gerechten terug op de kaart

Ooit weleens gehoord van 'Swolse Runderstoof' of 'Kamper Steur'? Sinds deze week kunt u deze gerechten zelf maken, dankzij het hanzekookboek ‘In de pan van de middeleeuwen’. In het boek staan eeuwenoude recepten, die ook in de moderne keuken kunnen worden bereid. Het boekje geeft daarnaast een inkijkje in het gewone doen-en-laten van de middeleeuwse mens in de Hanzesteden.

Auteur Karen Groeneveld heeft in het Hanzekookboek meer dan twintig Hanzerecepten opgetekend en die aangevuld met wetenswaardigheden en verhalen uit de late middeleeuwen (ca. 1250-1500).

Ketelkost

Wat is er zo bijzonder aan dat koken in de middeleeuwen? Karen Groeneveld: "Allereerst dat men in die tijd kookte in één grote pan die boven een open vuur hing. Alles ging dus in die pan. Wat je noemt 'ketelkost', de middeleeuwse variant van onze huidige eenpansmaaltijd. Mensen aten doorgaans wat er voorhanden was. Woonde je aan het water, dan stond er vaker vis op het menu. Woonde je op het platteland, dan haalde je de groenten van het seizoen uit de hof."

Elite

Kookten men destijds ook volgens recepten? Groeneveld: "De recepten en kookboeken, die er toen ook al waren, was uitsluitend voorbehouden aan de elite, bijvoorbeeld de adel. Zij gebruikten ook dure ingrediënten als specerijen, die uit verre landen in bijvoorbeeld Azië werden gehaald en door de Hanzelieden werden verscheept naar ons land. Er was een levendige handel in specerijen destijds."

Gerecht

Zijn er typische Overijsselse gerechten? " Jazeker, denk maar aan de Kamper Steur (een eiergerecht, zonder vis!), de Deventer koek en de Swolse Runderstoof. Nu dus ook zelf te maken, in je eigen moderne keuken."