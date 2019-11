Bloemen, cadeaus en felicitaties: drukte bij 's lands beste schoenmaker in Dedemsvaart

Bloemen, gebak, koeken en veel mensen die even binnenlopen om hun felicitaties over te brengen. Het is druk vandaag bij schoenmakerij Regeling in Dedemsvaart. Afgelopen weekend werd de zaak uitgeroepen tot beste schoenmakerij van het land.

"Volgens de jury hebben we echt alle op orde", vertelt een trotse Bert Regeling. "En dan gaat het niet alleen om de werkplaats , maar ook het werk dat we leveren, achter de schermen en de manier waarop we zorgen voor ons personeel."



De prijs is de kroon op het werk van Regeling: "Het is echt fantastisch, we zijn er zo blij mee."

Vakmanschap

Zijn geheim? "Vakmanschap. Zorgen dat je bij de tijd blijft, dat je de nieuwste technieken onder de knie krijgt, dat je goede materialen gebruikt en je moet een beetje inspringen op de markt", zegt de schoenmaker.

'Heel goed voor het dorp'

En zijn klanten? Die zijn natuurlijk best een beetje trots op hem.

"Vooral dat hij in Dedemsvaart zit. Een kleine plaats en dan toch die eretitel", vertelt een klant. "Ik vind het geweldig. Zoiets is heel goed voor het dorp, dat we dit hier hebben en dat hij zo'n vakman is."