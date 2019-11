IJsselacademie toert met multimediale erfgoedshow 'Vooruitboeren' door Overijssel

Van paard en wagen naar trekker, van melkbus naar melktank en van koeienstal naar megastal met ligboxen. De afgelopen 50 jaar is er veel veranderd op het platteland. De IJsselacademie sprak erover met de naoorlogse generatie Overijsselse boeren en maakte er eerder al een boek en een website over. Als klap op de vuurpijl komt er nu ook een reizende multimediale erfgoedshow.

De multimediavoorstelling, die onder de noemer Vooruitboeren op tournee langs boerenerven in Overijssel gaat, bestaat uit een compilatie van zestig gefilmde portretten van naoorlogse boeren en boerinnen. Ondersteund met oude foto's en filmbeelden van de werkzaamheden op het platteland en "live" muziek van het muziektrio Muppetstuff.

"Live muziek" tussen de kippen en koeien

De Zwolse muziekband schreef speciaal voor de tournee een aantal liedjes over het boerenleven van vroeger en nu. Het bijzondere aan de multimediatour van de IJsselacademie is de gang langs een aantal oude boerenerven die gebruikt worden om het verzamelde materiaal te tonen. Zo start de tournee op 21 april in een oude kapschuur van een boerderij uit 1925 in Collendoorn (gemeente Hardenberg)

"Tussen het hooi en de kippen wordt aan de hand van het vertonen van oud en nieuw film- en fotomateriaal een beeld geschetst van de veranderingen die deze generatie boeren heeft meegemaakt", zegt Ewout van der Horst, één van de initiatiefnemers van het project van de IJsselacademie. "Het levert heel veel bijzondere, nostalgische, ontroerende en leuke verhalen op",

Multimediashow voor en door de mensen van het platteland

"Op deze manier brengen we de verhalen in een bijzondere boerensetting dicht bij de mensen over wie het gaat." De multimediavoorstellingen starten in april en duren tot en met november. De toegang is gratis.

"In principe is iedereen welkom, al zal het aantal zitplaatsen op sommige boerenerven misschien wat beperkt zijn", zegt Van der Horst. Meer informatie over de voorstelling en het tourschema is te vinden op de website www.vooruitboeren.nl<http://www.vooruitboeren.nl