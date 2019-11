Programma: Strijd tegen degradatie en opnieuw veel beslissingen

Betaald voetbal

Go Ahead Eagles en HHC Hardenberg moeten hard aan de bak om niet te degraderen uit respectievelijk de eredivisie en 2e divisie. De ploeg uit Deventer speelt zondag bij Willem II en HHC ontvangt zaterdag Barendrecht. Jong FC Twente degradeerde zaterdag al uit de 2e divisie.

Amateurvoetbal

In het amateurvoetbal is er in het paasweekend een inhaalronde. Er wordt gespeeld op zaterdag, zondag en maandag. In de hoofdklasse B op zaterdag heeft Staphorst nog titelkansen. De ploeg speelt zaterdag thuis tegen SDC Putten. In de 3e divisie zondag komt HSC'21 al op vrijdagavond in actie. Quick'20 speelt om zaterdag. Beide ploegen spelen maandag opnieuw.

In de districtsbeker Noord kunnen SC Genemuiden en Olde Veste'54 zich bij Staphorst in de halve finales voegen. In de kwartfinales spelen ze respectievelijk tegen WVV en HZVV. Staphorst won eerder al van MSC.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen begint de strijd om de landstitel volgende week pas. Eerst staan de halve finales van de KNVB-beker nog op het programma. Daarin is PEC Zwolle de enige Overijsselse troef. Die ploeg speelt vrijdagavond in eigen huis tegen Ajax. De andere halve finale gaat tussen PSV en Heerenveen.

Basketbal

De basketballers beginnen deze week aan de eerste ronde van de play-offs. Landstede Basketbal werd tweede in de reguliere competitie en plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de halve finales en mag de eerste ronde overslaan.

Handbal

De handbalsters van Dalfsen kunnen opnieuw een goede stap richting de finale om de landstitel zetten. De ploeg is tweede in de kampioensgroep en moet die plek vasthouden om de finale te halen. Zaterdag werd VOC Amsterdam verslagen. Komende zaterdag is HandbaL Venlo de tegenstander.

DSVD won afgelopen weekend de eerste wedstrijd van de nacompetitie in de 1e divisie. Deze week speelt het thuis tegen PSV en Bevo. De winnaar van de nacompetitie strijd met E&O om een plek in de eredivisie.

Softbal

Zaterdag begint de Golden League. Tex Town Tigers is ook dit jaar van de partij. De Enschedese club begint zaterdag met een dubbel duel tegen Sparks.

Volleybal

Set-Up'65 heeft nog steeds kans om de finale om de landstitel te spelen. In de kampioensgroep speelt het zaterdag tegen Flamingo's'56. Winst is erg belangrijk in de strijd om die finaleplek. Het moet daarvoor bij de eerste twee eindigen. Bij de mannen is VC Zwolle uitgeschakeld en voor die ploeg zit het seizoen erop.

Waterpolo

De vrouwen van Het Ravijn spelen vrijdag en zaterdag de kwartfinales van de play-offs om de landstitel. UZSC is de tegenstander in de best-of-3. Bij de mannen plaatste Het Ravijn zich ook voor de play-offs. Het wedstrijdschema daarvan is nog niet bekend.