Kampen waarschuwt: 'Belastingen maximaal omhoog als bouw Reevediep niet doorgaat'

Langs het Reevediep, de zijtak van de IJssel aan de zuidkant van de stad, moeten circa 1.300 woningen komen. De gemeenteraad geeft morgenavond een 'go' of 'no go' af voor de bouw van de eerste 600 woningen in dit gebied.

Het afblazen van de bouwplannen zou de gemeente een strop van 38 miljoen euro opleveren. Als fase 1 doorgaat maar de tweede fase niet, dan wordt Kampen geconfronteerd met een verlies van ruim 19 miljoen euro, stelt de gemeente.

Twee weken terug werd het besluit uitgesteld omdat de risico's mogelijk nog 5 miljoen euro hoger liggen. De burgemeester hoopt dat de raad klaar is om te beslissen. "Het is goed dat er een besluit komt. Men vraagt telkens opnieuw meer informatie. Maar het is aan elk raadslid om zelf te bepalen of hij of zij voldoende is voorgelicht.''