Lagere straf voor drugsman uit Overdinkel door per ongeluk geschoten politiekogel

Een per ongeluk afgevuurde politiekogel leverde vandaag een fors lagere straf op voor een 39-jarige man uit Overdinkel. De man werd bij zijn aanhouding in een grensoverschrijdend drugsonderzoek neergeschoten door een lid van het arrestatieteam. De eis was 38 maanden, maar de rechtbank legde een straf op van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Volgens de rechtbank staat vast dat de man uit Overdinkel betrokken was bij de voorbereiding en productie van amfetamine en xtc en dat hij in het bezit was van een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk. Zelf heeft de man altijd ontkend.



Drugsonderzoek

De Overdinkelaar kwam samen met een man uit Enschede in beeld bij het grootschalige drugsonderzoek. Het onderzoek werd opgestart nadat er in 2015 plotselinge een stroom van synthetische drugs als xtc, MDMA en amfetamine over de grens naar Duitsland kwam.



De man en vrouw, een 64-jarige moeder met haar Duitse zoon, die daarvoor verantwoordelijk waren, bewoonden een vervallen pand aan de Gronausestraat in Enschede. De vrouw was degene die de drugs de grens over smokkelde, terwijl haar zoon de bestellingen opnam en regelde dat de drugs gefabriceerd werden. De moeder en zoon werden eerder al veroordeeld in hun geboorteland en kregen celstraffen van vier en zes jaar.



Bestelling

De synthetische drugs werden op bestelling gemaakt in Twente. De veroordeelde man uit Overdinkel speelde daarin samen met een man uit Enschede een grote rol. De man uit Enschede kreeg daar vorig jaar 32 maanden cel voor, waarvan zes maanden voorwaardelijk.



Het onderzoek en de aanloop naar de aanhoudingen kreeg de nodige aandacht. De Overdinkelaar reed in een opvallende oranje Audi, die door inwoners van Twente op allerlei verdachte plekken werd gesignaleerd.



Bij het onderzoek naar de drugsbende werden peilbakens en afluisterapparatuur geplaatst in en op auto's en camera's, die werden opgehangen bij schuurtjes en loodsen.