JCS de rockopera of de Passion: het lijdensverhaal blijft aanspreken

Jezus Christ Superstar de rockopera of de Passion: het lijdensverhaal blijft aanspreken

Het lijdensverhaal van Jezus inspireert, nog steeds. Dat zien we bijvoorbeeld aan het concept van de Passion, dat overal in Nederland wordt gekopieerd. Maar ook een klassieker uit de jaren zeventig, de rockopera Jesus Christ Superstar trekt volle kerken.

In Vroomshoop bedacht de jeugddienstcommissie van de PKN een eigen versie met bekende plaatsgenoten. Op Paaszondag was de kerk tot twee keer toe tot de nok gevuld. Opvallend was de grote opkomst van kinderen en jongeren.

Predikant David Kroeze: "Het is misschien niet de enige manier om de jeugd bij de kerk te betrekken, maar wel een goede manier om ze te vertellen over het leven en sterven van Jezus."

Studio 65

Al 44 jaar brengt Studio 65 uit Enschede hoogtepunten uit de rockopera Jesus Christ Superstar in de weken voor Pasen. Het is vooral de categorie oudere jongere die er op af komt. De voorstellingen trekken nog steeds volle kerkzalen.

Muzikaal leider Armanda ten Brink: "Het is een vernieuwing voor mensen die bezinning zoeken. Mensen hebben veel haast, weinigen gaan nog naar de kerk. Alleen met kerst en evenementen zoals dit gaan ze nog naar de kerk."

Concurrentie

Toch lijkt het er op dat de rockopera concurrentie krijgt van het concept van de Passion, met hedendaagse Nederlandstalige muziek en bekende hoofdrolspelers. Voor Thea Kroeze, één van de bezoekers van de Passion in Vroomshoop, maakt het niet zoveel uit hoe het lijdensverhaal wordt verteld: "Ik denk wel dat we er op deze manier iets aan kunnen doen. Misschien hebben we de kerk wel veel te lang hetzelfde gelaten."

Stilte of staande ovatie

Bezoekers van de rockopera verlaten in stilte de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo. "Dat is een bewuste keuze", zegt Armanda ten Brink: "De stille week wordt dan ook echt tastbaar voor iedereen."

De spelers in Vroomshoop worden beloond met een staande ovatie. "Het was een geweldige avond", meent één van de bezoekers. "Om nooit te vergeten".