Fout gemaakt met voorkeursstemmen in Raalte, stemmen voor Terlouw aan ander toegekend

Er is een fout gemaakt met voorkeursstemmen op kandidaat-Kamerlid Bert Terlouw uit Raalte. In twee stembureau's in zijn woonplaats zijn de voorkeursstemmen toegekend aan de verkeerde persoon op de lijst. Die conclusie trekt burgemeester Martijn Dadema na onderzoek.

Terlouw stond op plek 49 op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamer. De stemmen zijn vermoedelijk toegekend aan de nummer vijftig op de lijst.



De fouten bij het toekennen van de voorkeursstemmen hebben geen invloed op de totale uitslag voor D66. Met de extra voorkeursstemmen, maximaal dertig, had Terlouw de kiesdeler voor een voorkeurszetel in de Tweede Kamer ook niet gehaald.



Onderzoek

Na het bekendmaken van de uitslag per kandidaat, per stembureau, bleek dat Terlouw in twee stembureaus in zijn woonplaats geen voorkeursstemmen had gekregen. Wel had de kandidaat die na hem op de lijst stond in beide stembureaus voorkeursstemmen gekregen.



Dat wekte verbazing bij de fractie van D66. Vooral toen bleek dat diverse inwoners bij D66 meldden dat zij in die stembureaus op Terlouw hadden gestemd.

Hertellen niet mogelijk

Volgens de Kiesraad mogen de stembiljetten niet opnieuw bekeken worden.



Uit een klad-tellijst van één stembureau bleek dat daar inderdaad de twintig stemmen op Terlouw waren uitgebracht. Dat aantal is in het proces-verbaal bij de verkeerde kandidaat gezet.



Van het andere stembureau was de klad-tellijst vernietigd waardoor niet meer vast te stellen is of in dat stembureau eenzelfde verwisseling is gemaakt. Gezien het beeld in alle andere stembureaus is dat wel waarschijnlijk.





Menselijke fouten

Burgemeester Dadema: "Ik vind het heel vervelend dat deze verwisseling heeft plaatsgevonden. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat het proces rondom verkiezingen zorgvuldig gebeurt. Om dit in de toekomst nog meer te waarborgen, zetten we een extra persoon per stembureau in die samen met de voorzitter het proces-verbaal van de stemopneming invult."



Dadema vervolgt: "Neemt niet weg dat, zolang het tellen van de stemmen analoog gebeurt, de kans op dit soort menselijke fouten aanwezig blijft."