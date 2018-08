Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Balanceren op spoorrails, je hond even langs het spoor uitlaten of een frisse duik vanaf een spoorbrug over een rivier. Spoorlopers: ze zijn spoorbeheerder ProRail een doorn in het oog en daarom worden er meer controles langs het spoor gehouden. Met resultaat.



Vorig jaar werden er in Nederland twintig spoorlopers op de bon geslingerd, waarvan één boete in Overijssel werd uitgeschreven. Dit jaar staat de teller landelijk op 32 bekeuringen. Een kwart daarvan is uitgedeeld in onze provincie.

Is de inzet van ProRail te begrijpen? Of kunnen we spoorlopers beter op een andere manier ontmoedigen, als het om nog geen tiental spoorlopers in onze provincie per jaar gaat?

