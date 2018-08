zondag 19 augustus 2018 | 16:39 Laatst bijgewerkt: 19-8-2018 | 16:39

Het nieuws is vaak negatief en verdrietig, maar het is heus niet alleen kommer en kwel. Om het weekend positief af te sluiten, selecteerden wij vijf keer nieuws om vrolijk van te worden.

Er valt weinig te klagen over het zomerweer afgelopen weken. Oké, het is een aantal dagen extreem warm geweest en de meesten zouden ook wel blij worden van af en toe een buitje, maar het is al honderd dagen boven de 20 graden en dat is ook wel eens anders geweest. Goed nieuws voor de zonaanbidders, de verwachting is dat de het de komende dagen ook aangenaam warm.

Zwemmen voor het goede doel

Een pittige zwemtocht voor de Zwolse zedenrechercheur Babette Rens. Zij besloot om met twee anderen het IJsselmeer over te zwemmen om geld in te zamelen voor het Centrum Seksueel Geweld. De Zwolse deed precies 7 uur en 50 minuten over de tocht van 22 kilometer en haalde daarmee 3425 euro op.

Boerenbruiloft

Een bijzondere bruiloft voor Danny Schröer en zijn Margo. Zij stapten tijdens de boerenfeesten in Buurse in het huwelijksbootje. Een ware boerenbruiloft. Eric Sijbes van Stichting Volksfeesten Buurse vroeg Danny en Margo of zij wilden trouwen tijdens de boerenbruiloft. "We moesten er wel even over nadenken", vertelt Danny.

All You Need is Tielbeke

Gratis een ritje naar de Spaanse zon? Dat kan! Tielbeke Transport uit Lemelerveld is op zoek naar een passagier die eind augustus mee wil rijden met de chauffeur richting Palamós in Spanje. Met deze ludieke oproep - All You Need is Tielbeke - wil het transportbedrijf aandacht vragen voor het vak chauffeur, zo vertelt Daniëlle Boom van het bedrijf.

"Wij blijven"

Goed nieuws voor FC Twente, ondanks de degradatie uit de eredivisie verkocht de club meer seizoenskaarten dan vorig jaar. Meer dan 19.000 supporters kochten dit jaar een kaart, vorig jaar bleef de teller op 18.000 verkochte jaarkaarten steken. FC Twente riep supporters daags na de degradatie op de club trouw te blijven onder de noemer "wij blijven". Veel supporters gaven gehoor aan die oproep.