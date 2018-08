Ziet u geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Meer mensen zijn dit jaar tevreden over hun treinreis ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse Spoorwegen. Volgens de NS geeft 84 procent van de reizigers hun treinreis een zeven of hoger, vorig jaar was dat nog 78 procent.

Hoe tevreden ben jij over jouw treinreis? Is jouw trein ook vaker op tijd en minder vol of merk je geen verschil ten opzichte van andere jaren?

Praat met ons mee in de reacties!