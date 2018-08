Zie je geen mogelijkheid om te stemmen? Klik dan hier.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de discussie over het verplicht afstaan van DNA na een oproep aanzwengelen. Hij reageert daarmee op de doorbraak in de zaak Nicky Verstappen. Nu is het nog zo dat met een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek mensen niet verplicht zijn om daadwerkelijk DNA af te staan. Mocht dat wel verplicht worden gesteld, is er een kans dat misdaden sneller worden opgelost.

De minister vraagt zich dan ook af of niet onder bepaalde omstandigheden na een oproep DNA-afname verplicht moet worden. Volgens Grapperhaus moet dit wel aan bepaalde eisen voldoen, zo moet er volgens hem rekening worden gehouden met de privacy en het recht op de lichamelijke integriteit, dat betekent dat je niet zonder toestemming of goede reden aan iemand lichaam mag komen.

Wat vind jij? Moet DNA afstaan na een oproep inderdaad verplicht worden of vind jij bestrijding van criminaliteit wel belangrijk maar, hoeft daar niet alles voor te wijken?

