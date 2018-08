Veel media noemen de verdachte in de zaak Nicky Verstappen vanaf vandaag Jos B. en niet meer bij zijn volledige naam. Niet elk medium doet dit en gaat daarin even ver.

Zo blijft het AD zijn volledige naam gebruiken, doet de NOS dit alleen met nieuwe artikelen en verwijdert RTV Noord de volledige naam ook uit het archief. Bij veel media is de stelregel dat de privacy van verdachten van een misdrijf wordt beschermd.

Is de wijziging in schrijfwijze potsierlijk? Of compleet logisch?

Laat het weten door te reageren!