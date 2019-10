Programma: Eerste ronde KNVB Beker en Jolly Jumpers terug in eredivisie

Er staat een drukke sportweek voor de deur. Deze week is de eerste ronde van de KNVB Beker en ook bij de andere sporten is bijna alles onderweg. Hieronder een overzicht.

Betaald voetbal

In deze week is er volop bekervoetbal. In de eerste ronde van de KNVB Beker komen vijf Overijsselse clubs in actie. Go Ahead Eagles en Heracles vanavond, Staphorst speelt woensdag tegen PEC Zwolle en donderdag komt FC Twente in actie.

Heracles Almelo en PEC Zwolle komen deze week op zondag in actie in de eredivisie. De Almelose ploeg ontvangt FC Emmen en Zwolle gaat op bezoek bij AZ.

In de 1e divisie speelt FC Twente ook op zondag. Jong PSV komt dan naar De Grolsch Veste. Koploper Go Ahead Eagles speelt vrijdagavond de topper tegen NEC.

HHC Hardenberg gaat in de 2e divisie naar Barendrecht. Beide ploegen haalden 6 punten uit de eerste 5 duels.

Amateurvoetbal

Staphorst - Berkum is de Overijsselse derby van deze week in de hoofdklasse B. Die wedstrijd is zaterdag live te zien op onze Facebookpagina en TV Oost. Excelsior'31 gaat die middag op bezoek bij WHC, Genemuiden speelt bij csv Apeldoorn, DETO gaat naar Urk en SVZW ontvangt SDC Putten.

Quick'20 speelt voor de derde keer op zaterdagavond in de 3e divisie zondag. OJC Rosmalen komt dan op bezoek in Oldenzaal. Zondagmiddag speelt HSC'21 bij ADO'20.

Vrouwenvoetbal

In de eredivisie speelt PEC Zwolle vrijdag tegen Heerenveen en gaat FC Twente op bezoek bij ADO Den Haag.

Basketbal

De vrouwen van Jolly Jumpers promoveerden afgelopen seizoen weer naar de Basketball League. Daarin begint het zaterdag met een uitwedstrijd bij Grasshoppers. De heren starten een week later. Landstede Basketbal opent dan bij promovendus Dutch Windmills.

Handbal

De eredivisie en 1e divisie waren al begonnen, maar vanaf komend weekend komen ook de lagere klassen in actie. Bij de heren is dat de 2e divisie A, bij de vrouwen de 2e divisie A en de hoofdklasse A en B.

Softbal

Voor de softbalsters van Tex Town Tigers staat zaterdag het laatste duel van het seizoen in de Golden League op het programma. De Enschedese ploeg wist zich niet te plaatsen voor de eerste vier en daarmee de play-offs. Zaterdag wordt de competitie afgesloten tegen ROEF!.

Waterpolo

Voor de waterpoloërs gaat de eredivisie van start. Het Ravijn begint met een wedstrijd bij ZVL. De vrouwen laten nog even op zich wachten. De competitie begint pas in november. Wel speelt het vanaf volgende week in de beker.

