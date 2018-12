Portugese fado, feesten met Piet en een prachtige adventswandeling

Mega Sint Show

Kom zaterdag naar de supergezellige Mega Sint Show in de Twentehallen in Enschede. Het wordt één groot feest, want Party Piet Pablo en Love Piet gaan in de show trouwen. Alleen meneer Van Driel is nogal jaloers… Als dat maar goed komt!

Mega Sint Show (Foto: Pixabay)

Olde Maten Trailrun

Daag jezelf uit en doe zaterdag mee aan de Olde Maten Trailrun. Tussen Hasselt en Rouveen is door Staatsbosbeheer en Run2Day Zwolle een mooie route over onverharde wegen uitgezet van 8 kilometer. Van het inschrijfgeld worden nieuwe informatiepanelen in de Olde Maten geplaatst.

Trailrunning (Foto: Pixabay)

Midwinterhoorn Wandeltocht

Wandel zondag langs diverse mooie plekjes om Oldenzaal en maak kennis met het geluid uit de midwinterhoorn. Onderweg is veel te zien en voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Op diverse plekken langs de route lees je het verhaal van de midwinterhoorn.

Adventswandeling (Foto: Pixabay)

Koken voor kinderen

Welk kind heeft niet een zandtaartje gebakken, in speelgoedpannetjes geroerd of uit een kinderserviesje een kopje thee gedronken? Poppenkeukens, fornuisjes, kinderkookboeken en serviesjes zijn de ingrediënten voor de nieuwe expositie Koken voor Kinderen in het Speelgoedmuseum Deventer. De expositie is nostalgie voor jong en oud: niet alleen leuk voor de kleine masterchef van nu, maar ook voor de keukenprinses van toen.

Speelgoedkeuken (Foto: Pixabay)

Portugese fado

Nynke Laverman is terug en bewijst dat de temperamentvolle Portugese fado en de veronderstelde nuchterheid van de Friese taal bij elkaar horen als twee geliefden. Nynke brengt haar bejubelde voorstelling Wachter, na het overweldigend succes op Oerol, eindelijk door het hele land. Zondag staat ze in theater Odeon in Zwolle. Een avond die indruk maakt, die ontroert –die het wachten waard was.

Kijk voor alle uit-tips op OverUIT of download de gratis app.