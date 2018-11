Deel dit artikel:













Superman en Spiderman lappen ramen bij MST ziekenhuis Enschede Superhelden lappen de ramen van het MST ziekenhuis Enschede (Foto: Fleur Verwer/Rtv Oost)

Kinderen die in het MST in Enschede liggen, moesten vanochtend even met hun ogen knipperen toen ze uit het raam keken. Want vandaag lapten Spiderman en Superman de ramen van het ziekenhuis.

Het idee kwam van Arlette van der Berg, medewerkster van het ziekenhuis. "Ik kreeg op LinkedIn een berichtje van een Amerikaans kinderziekenhuis die Spiderman en Superman de ramen lieten lappen. Toen dacht ik: dat moeten wij ook doen!" Afleiden De gedachte achter het bijzondere bezoek is om kinderen even af te leiden van het feit dat ze in het ziekenhuis liggen. "Het is al vervelend genoeg om in het ziekenhuis te liggen, dan is het ook wel eens goed om ze even af te leiden en een leuk moment in het ziekenhuis te hebben", vertelt Van der Berg. De kinderen reageren heel verschillend op het bezoek van de superhelden. Sommige kinderen vinden het heel erg spannend en anderen kunnen hun geluk niet op. Volgend jaar weer Als het aan Van der Berg ligt wordt de traditie voortgezet. "Twee keer per jaar worden de ramen gelapt, dus als het aan mij ligt komen de superhelden twee keer per jaar!" Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33 Lees ook: Edwin Hasperhoven: 'De passie voor muziek, voor mij hét medicijn tegen kanker'