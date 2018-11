Armoede in Oldenzaal daalt dankzij 'Armoedepact'

"Mooie waarnemingen die laten zien dat de aanstelling van een gemeentelijk coördinator armoedepreventie werkt. De oprichting van de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal ruim een half jaar geleden, is daar wellicht het meest duidelijke en efficiënte voorbeeld van", aldus wethouder Rob Christenhusz.

Krachten bundelen

De Vereniging Armoedepact Oldenzaal is een samenwerkingsverband tussen zeventien organisaties die allen bezig zijn met lokale armoedebestrijding.

"Iedereen deed iets, prachtige initiatieven waar de gebruikers veel baat bij hebben. Maar er zat ook een enorme overlap in. Neem bijvoorbeeld de intake. De mensen die hulp vroegen, moesten telkens weer hun verhaal doen. Dat is geen ideale situatie", aldus Boerrigter.

Oplossingsgericht werken

"Op dit moment vindt er slechts één intakegesprek plaats. En aan de hand van dit gesprek maken we een plan, samen met de mensen zelf. Aan de hand van dit plan gaan we hulp op maat bieden. Vrijwilligers werken in dit hele traject samen met professionals. Een naar mijn idee perfecte situatie", vervolgt hij.

Één armoedeloket (Foto: Esther Rikken)

Één vereniging, één onderkomen

"Bij de totstandkoming van het armoedebeleid Oldenzaal hebben we hoog ingezet op preventie en daling. De aanstelling van een gemeentelijk coördinator, in eerste instantie voor een periode van drie jaar, is daar een gevolg van."

"De totstandkoming van de Vereniging Armoedepreventie dus één gemeentelijk armoedeloket én een gezamenlijk onderkomen, zijn mooie stappen", aldus een tevreden wethouder.

Uniek in de provincie

"Wij zijn de eerste en enige gemeente in Overijssel met deze unieke samenwerking en daar ben ik trots op. Het zou fantastisch zijn wanneer meerdere gemeenten in Overijssel maar eigenlijk zelfs in heel Nederland, deze formule zouden overnemen", aldus Christenhusz.

Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal (Foto: Esther Rikken)

Op weg naar meer

"De mensen aan de hand nemen en gezamenlijk zoeken naar oplossingen, is de enige manier waarop we armoede kunnen bestrijden. We hebben inmiddels mooie stappen gemaakt hier in Oldenzaal maar nog een lange weg te gaan", aldus Boerrigter.

Carla Boerrigter & Rob Christenhusz (Foto: Esther Rikken)