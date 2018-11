Bestelbusje in vlammen op in Steenwijk (Foto: Colin Coule)

Een bestelbus ging zondagavond in vlammen op aan de Braurinckstraat in Steenwijk.

De voorkant van het busje stond in lichterlaaie toen de brandweer aankwam. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt, maar de bestelbus is volledig verwoest.

De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.