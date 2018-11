Deel dit artikel:













Vrouw bekneld onder auto na verkeersongeval in Enschede Vrouw raakt bekneld onder auto na verkeersongeval in Enschede (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Een fietsster zat vanochtend bekneld onder een auto na een verkeersongeval in Enschede. Omstanders hebben de vrouw bevrijd. Ze is met verwondingen aan haar been naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de Haaksbergerstraat, ter hoogte van de Veldkampstraat. De vrouw zat met haar benen vast onder de rechter voorkant van de auto. De brandweer werd opgeroepen om haar onder de auto vandaan te halen. Dit bleek niet nodig, de vrouw kwam met hulp van omstanders onder de auto vandaan. De politie onderzoekt wat er precies mis is gegaan. Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33