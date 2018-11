Deel dit artikel:













Tweede brand SV De Lutte waarschijnlijk niet aangestoken Tweede brand SV De Lutte waarschijnlijk niet aangestoken (Foto: News United / Dennis Nengerman) Tweede brand SV De Lutte waarschijnlijk niet aangestoken (Foto: News United / Dennis Nengerman)

Het lijkt er op dat de tweede brand bij SV De Lutte niet is aangestoken. Afgelopen vrijdagnacht staken drie jongeren een schuurtje bij de sportvereniging in brand. Gisteren stond de schuur opnieuw in brand. De politie vermoedt dat dit komt omdat de brand de eerste keer niet goed is geblust.