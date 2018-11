Maandenlange werkzaamheden aan Kamper kademuur gestart

De kademuur in Kampen (Foto: Google Streetview)

De kademuur in Kampen wordt vanaf vandaag onder handen genomen. Een deel van de muur is toe aan groot onderhoud omdat voegen en metselwerk langzaam loslaten.

Een Kamper aannemersbedrijf is door het waterschap ingeschakeld om het onderhoud uit te voeren. De werkzaamheden beginnen vandaag en duren naar verwachting tot in het vroege voorjaar van 2019.

Kwaliteit

De kwaliteit van het metselwerk is er in de loop van de jaren op achteruit gegaan. Bij een recente inspectie bleken de muren last te hebben van kalkvorming, mos en scheuren en werden er loszittende stenen ontdekt.

De tweehonderd meter lange kademuur aan de Buiten- en IJsselkade maakt deel uit van de waterkering Kampen-Midden en werd gebouwd in 2001. Als de werkzaamheden zijn voltooid is de muur weer waterafstotend en wordt schade beter tegengegaan.