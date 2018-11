Deel dit artikel:













Vermiste man uit Heino duikt op in Hasselt Vermiste man uit Heino duikt op in Hasselt (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Een vermiste man uit Heino, die sinds zaterdagavond spoorloos was verdwenen, is gisteravond laat teruggevonden in Hasselt. De man was in verwarde toestand en zat daar bij bewoners aan een kopje koffie.

Zaterdagavond rond half zeven 's avonds vertrok de oudere man met de auto uit Heino. Waar de man naar toe ging, was niet bekend. Dit kon de man vanwege de verwarde toestand waarin hij verkeerde zelf ook niet vertellen. Hij wist niet hoe en wanneer hij in Hasselt terecht is gekomen. Politie dankt bewoners De politie van Zwartewaterland dankt de bewoners die de man van de straat plukten. Toen zij de man zonder jas in de kou zagen lopen op de Zwolsedijk, hebben ze hem opgevangen in hun eigen huis. De auto waarin de man reed, was in eerste instantie ook nog zoek. Het voertuig werd gisteravond laat teruggevonden in Hasselt. Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33