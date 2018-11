Deel dit artikel:













Inwoners Zalk onderhouden zelf de begraafplaats en openbaar groen De begraafplaats in Zalk (Foto: RTV Oost / Mark Bakker) De begraafplaats in Zalk (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Een proef waarbij inwoners van Zalk zelf het onderhoud verzorgen van de begraafplaats en het openbaar groen in het dorp is geslaagd. Dat concluderen de gemeente Kampen en de Stichting 'An de Steege'.

De proef startte twee jaar geleden. Bewoners en de gemeente zijn erg te spreken over de werkwijze en het resultaat. Daarom is afgesproken dat inwoners van Zalk het openbaar groen en de begraafplaats de komende vijf jaar zelf gaan onderhouden. Woensdag ondertekenen de stichting en de gemeente een overeenkomst. Wethouder Jan Peter Sluis zegt trots te zijn op de inwoners van Zalk. Het vergroot de sociale cohesie in het dorp en het komt de kwaliteit van het groen ten goede.