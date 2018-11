69 otters doodgereden sinds 2014, maar "geen probleem voor populatie"

In de vorige eeuw stierf de otter uit in Nederland. Maar in 2002 werd het dier in ons land geherintroduceerd. Er werden dertig dieren uitgezet, maar uit het laatste onderzoek van vorig jaar bleek dat er inmiddels zo'n 230 otters in Nederland leven. Ruim negentig daarvan zaten in Overijssel, vooral in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Inmiddels zijn dit er meer dan honderd, schatten onderzoekers.

Met ons dichte wegennetwerk betekent meer otters ook meer aanrijdingen. Dit jaar was het al meer dan twintig keer raak. Sinds januari 2014 gebeurde het 69 keer, vooral in of bij de Weerribben-Wieden in de Kop van Overijssel.

Op deze plekken zijn sinds januari 2014 otters doodgereden (Foto: Provincie Overijssel / bewerking: RTV Oost)

Na een aanrijding met een otter in Kampen vorige maand riep een boswachter op om meer maatregelen te nemen om de otters te beschermen. De Statenfractie van GroenLinks stelde zelfs Statenvragen over het onderwerp en pleitte voor meer bescherming voor otters.

'Geen zorgen over populatie'

Volgens ecoloog en otteronderzoeker Loek Kuiters van de Wageningen University hoeven natuurliefhebbers zich niet zoveel zorgen te maken. "Het is een simpele rekensom. Otters krijgen jaarlijks een nestje met twee, drie of vier jongen. De 24 procent die jaarlijks sterft blijft dus ruim onder de potentiële jaarlijkse toename."

Is het dan helemaal niet nodig om extra maatregelen te nemen? Zo ver wil Kuiters niet gaan. "Als op een bepaalde plek veel otters omkomen is dat natuurlijk sowieso niet goed. Er zijn plekken op vaste routes van otters waar er veel worden doodgereden. Daar blijven maatregelen belangrijk."

Bruggetje over stuw

Zo'n maatregel kan simpelweg een snelheidsbeperking voor het verkeer zijn. Op andere plekken is afrastering langs de weg nodig, met onder de weg een buis als onderdoorgang voor de otters.

Bij stuwen, bijvoorbeeld die in de Dinkel bij Lattrop, kan een andere oplossing uitkomst bieden. In Lattrop steken otters de Ottershagenweg over omdat ze de stuw onder de weg niet doorkomen. Daar is al eens een otter omgekomen. Kuiters adviseert daar een looprichel over de stuw aan te leggen.

Otterdoden helemaal voorkomen lijkt echter onmogelijk. "Het zijn hele mobiele beesten", zegt Kuiters. "Ze verblijven in het water, maar verplaatsen zich veelal over land. Ze hebben een groot leefgebied en zullen in een provincie als Overijssel altijd zo nu en dan een auto tegenkomen."