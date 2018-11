Hoe een granaat de verhouding tussen bar Bruut en de gemeente Zwolle op scherp zet

Sinds er vorige maand een granaat aan de deurklink van Bruut werd gevonden, ligt de Zwolse bar met de gemeente overhoop. De verhoudingen kwamen op scherp te staan toen de eigenaar, ondanks een verbod van de gemeente, gewoon open ging. “Als ik twee weken niet open kan, ga ik failliet”, verklaarde hij. Vanochtend staan beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank. De rechter moet bepalen of de bar open mag blijven tijdens een onderzoek naar mogelijke criminele activiteiten. Een overzicht van de situatie tot nu toe.

Een medewerker van Bruut krijgt de schrik van zijn leven wanneer hij op een woensdagochtend de bar wil openen en een handgranaat ziet hangen. Hij belt direct de politie, die het gebied rondom de bar afzet.

Later die dag besluit de gemeente dat Bruut een week lang dicht moet. "De veiligheid van het uitgaanspubliek staat voorop", verklaart burgemeester Henk Jan Meijer. Politieonderzoek moet uitwijzen of Bruut nog veilig is.

Zeven dagen later presenteert de gemeente een voorlopige conclusie; de openbare orde komt niet in het gedrang als Bruut open gaat. Het sluitingsbevel, dat afloopt, wordt dus niet verlengd.

Bijzondere gebeurtenissen

Toch mag Bruut nog niet open. De bar, die een paar maanden eerder is overgenomen door Bob Kooistra, heeft namelijk nog vergunningaanvragen liggen bij de gemeente. Bruut mocht tijdens deze procedure open, zolang er geen bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden.

En de vondst van de granaat is een bijzondere gebeurtenis, vindt de gemeente. Bruut moet dus éérst de vergunningen op orde hebben voordat de deuren weer open mogen.

Kooistra is woedend. Hij begrijpt niet waarom hij niet open mag nu blijkt dat er geen veiligheidsrisico's zijn. "Ik loop opeens tegen een muur van procedures aan."

Open ondanks verbod

Na urenlange gesprekken met de gemeente, waarin Kooistra te horen krijgt dat hij écht niet open kan, is hij er klaar mee. "Bruut gaat vanavond, ondanks het bevel, gewoon open", vertelt hij RTV Oost.

Een paar uur later stroomt het bier rijkelijk in de bar aan de Voorstraat. "Ik heb geen keus, als ik niet open ga, ga ik failliet", vertelt de uitbater. De gemeente besluit niet te handhaven.

Een dag later blijkt dat de gemeente het Bureau Bibob onderzoek laat doen naar de bar. De wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat een horecavergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Het is niet duidelijk óf en wat het verband is tussen dit onderzoek en de vondst van de granaat.

Rechtszaak

Bruut en de gemeente gaan opnieuw met elkaar om tafel. Beide partijen zijn voorlopig nog niet van elkaar af; er lopen vergunningaanvragen, een Bibob onderzoek én er staat een rechtszaak op de agenda. De zitting is vanochtend om 10.00 uur in de rechtbank van Zwolle.

De rechter moet bepalen of Bruut open mag blijven tijdens de vergunningaanvragen, procedures en het Bibob onderzoek. Er is een kans dat de rechter direct uitspraak doet. Anders duurt het nog twee weken.