Strafeisen tot 15 jaar bij hoger beroep Enschedese voogdijmoord

In de zogenoemde Enschedese voogdijmoord zijn in hoger beroep jarenlange gevangenisstraffen geëist. Het Openbaar Ministerie wil drie van de vier verdachten vijftien jaar achter de tralies. De vierde verdachte hoorde twee jaar cel tegen zich eisen. Twee van de verdachten werden eerder nog vrijgesproken.

Het gaat allemaal om de moord op Mustafa Kanat uit Enschede. In september 2014 werd hij voor zijn flat aan de Fazantstraat doodgestoken. Volgens het OM werd de moord geïnitieerd door Mustafa's ex, Ellen. Zij was boos over een uitspraak van de rechtbank over de voogdij over hun dochter. Ellen was samen met hun dochtertje verhuisd naar Bergen op Zoom, maar moest van de rechter terug verhuizen naar Enschede zodat Mustafa zijn dochtertje vaker kon zien. Volgens het OM was zij daar zo boos over dat ze Mustafa meerdere malen dood wenste. "Zij was de architect van deze daad."

Klusje

Haar toenmalige Belgische vriend Mike en kennis Glen worden ervan verdacht de moord daadwerkelijk te hebben uitgevoerd. Mike heeft samen met Ellen een mes gekocht, evenals maskers en kleding die op de fatale avond werd gedragen. Daarnaast is Mike samen met Ellen naar Enschede gereden om te kijken waar Mustafa woonde. Mike heeft vervolgens meerdere kennissen gevraagd naar wapens om een moord te plegen. Glen heeft zich volgens het OM uiteindelijk gemeld als 'sterke man om een klusje te klaren'.

PBC

Tegen Ellen, Mike en Glen is vijftien jaar celstraf geëist. Het OM heeft nóg liever dat Ellen zich psychisch laat onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Ze heeft tot nu toe ieder psychisch onderzoek geweigerd.

Tegen Ellen's moeder, 'oma Mieke', is twee jaar gevangenisstraf geëist. Volgens justitie wist ze van de moordplannen en heeft ze zelfs manieren bedacht hoe Mustafa van het leven kon worden beroofd.

Eerder nog vrijspraak

Door de rechtbank in Almelo werden Mustafa's ex Ellen en oma Mieke eerder nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Glen en Mike werden veroordeeld tot elf jaar cel voor doodslag. De rechtbank achtte toen moord, oftewel een vooropgezet plan, niet bewezen.