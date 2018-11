Restauratie Plechelmustoren in Oldenzaal is bijna klaar

De steiger is verwijderd van de toren (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Er wordt nog geschilderd en de vloer van het Lood'n Bönneke moet nog worden bewerkt. Maar dan is na een periode van enkele maanden de restauratie van de Plechelmustoren in Oldenzaal klaar.

Bijna vijf maanden lang was de toren ingepakt in een enorme steiger. Met een ruim tachtig meter hoge kraan was die er eind juni geïnstalleerd. De haan, het kruis, de bol en de vier wijzerplaten waren toen al naar beneden gehaald.

Opnieuw verguld

De restauratiewerkzaamheden bestonden vooral uit voeg- en schilderwerk. Ook moesten de onderdelen die naar beneden waren getakeld opnieuw worden verguld.

Ook het Lood'n Bönneke, de plek vlak onder de torenspits van waaruit in vier richtingen een prachtig uitzicht te bewonderen is, werd onder handen genomen en opnieuw met lood bekleed.

Begin december

De steiger is inmiddels weer verdwenen; alles hangt en staat weer op zijn plaats en op de toren is weer te zien hoe laat het is. Nu resten alleen nog wat afrondende werkzaamheden en dan is begin december het werk aan de Plechelmusbasiliek af.