Nu de waterstand in de Schipbeek bij Diepenheim op peil is, kunnen de vissen eindelijk terug Vissen weer uitgezet in Schipbeek (Foto: RTV Oost) Vissen weer uitgezet in Schipbeek (Foto: RTV Oost) Vissen weer uitgezet in Schipbeek (Foto: RTV Oost) Vissen weer uitgezet in Schipbeek (Foto: RTV Oost)

Vier maanden geleden was het acute nood voor de vissen in de Schipbeek bij Diepenheim: de waterstand was zo laag dat de vissen gered moesten worden. Vandaag werden zo'n 35 karpers weer uitgezet in de Schipbeek, waar het waterpeil weer hoog genoeg is.