Natuurijsbaan in de problemen door droogte

de natuurijsbaan in Delden (Foto: Jaap Even)

IJsmeester Wim Pleiter van de natuurijsbaan in Ambt-Delden maakt zich zorgen. Het waterniveau van de Oelerbeek die de baan aan de Bornsestraat van water voorziet, staat erg laag. Daardoor komt er te weinig water op het terrein van de ijsbaan.

Het water op de ijsbaan staat zeker twintig centimeter lager dan normaal, zegt Pleiter. Daardoor komt het gras erdoor, en dat houdt weer de bladeren vast. Een en ander komt de kwaliteit van het ijs zeker niet ten goede. "Omdat het ijs bij de oevers, waar de mensen de baan opgaan, zo dun is, zal het daar ook snel kapot gaan", vreest hij.

Eerst regen, dan vorst

Zover is het nog niet. Pleiter hoopt dat het gaat regenen, en daarna moet het natuurlijk ook flink gaan vriezen. In de vorige winter stond het water in de sloten rondom de ijsbaan heel erg hoog. "De parkeerplaats stond bijna onder water", herinnert hij zich. Hij wijst op de sloten die nu bijna droog staan.

Droogte

De ijsbaan krijgt het water uit de naastgelegen Oelerbeek. Staat het water te laag, of zakt het waterpeil onder het ijs, dan kunnen ze nog water oppompen uit de beek. "Alles in overleg met het waterschap", zegt Pleiter. Het water in de Oelerbeek en in de parallellopende Twickkelervaart staat erg laag als gevolg van de droogte.