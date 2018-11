Metaalwerknemers staken in Hengelo

Opnieuw wordt er gestaakt door werknemers in de metaalsector. Dit keer stonden er zo’n 350 werknemers bij Stork Thermeq in Hengelo.

De onderhandelingen zitten muurvast. De bonden CNV, FNV en de Unie willen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent. Daarnaast willen ze meer zeggenschap over scholing, werktijden en meer aandacht voor de verschillende levensfases van werknemers.

Taai

"We willen zo snel mogelijk een nieuwe cao en daarom willen wij weer met de werkgeversorganisatie FME om de tafel. Maar alleen op voorwaarde dat er toezeggingen komen", zegt onderhandelaar Loes Bezemer van CNV Vakmensen.

Zelfs Sinterklaas kwam op bezoek om een ludiek cadeautje te overhandigen aan de directie van Stork Thermeq. Omdat de onderhandelingen nogal taai waren, kreeg directeur André van Drunen een taai taai pop cadeau.

Alvast loonsverhoging

Werkgeversorganisatie FME adviseert werkgevers in de metaalsector om nu alvast 2,5 procent loonsverhoging te geven. Zo hoeven werknemers niet te wachten op een nieuwe cao, zo is de redenatie. Thales in Hengelo neemt dit advies over en biedt werknemers deze mogelijkheid.

"Wij vinden dit geen goed idee. Een cao behelst meer dan alleen een loonsverhoging. Je weet nooit wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Het gaat namelijk om het hele pakket", zegt Loes Bezemer namens CNV Vakmensen.

De directie van Stork weet nog niet of deze loonsverhoging aangeboden gaat worden.