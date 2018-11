Erica van Lente en Patrick Welman officieel benoemd tot burgemeesters in Dalfsen en Oldenzaal

Patrick Welman en Erica van Lente zijn officieel benoemd tot burgemeesters in respectievelijk Oldenzaal en Dalfsen. Van Lente werd op 18 oktober al voorgedragen door de vertrouwenscommissie. De voordracht van Welman was op 29 oktober.

Welman is per 17 december de burgemeester van Oldenzaal. De 51-jarige is lid van het CDA en was eerder wethouder in Enschede. Welman volgt Theo Schouten op. "Ik kan moeilijk onder woorden brengen hoe vereerd ik ben", zei hij tijdens zijn voordracht.

Dalfsen

Van Lente is de eerste vrouwelijke burgemeester van Dalfsen. Ze volgt vanaf 14 januari 2019 PvdA'er Han Noten op. Het burgemeesterschap van Dalfsen blijft met de aanstelling van Van Lente in bezit van de PvdA, want ook Van Lente is lid van de sociaaldemocratische partij. Ze is op dit moment nog waarnemend burgemeester in Bedum.

De benoemingen van Welman en Van Lente waren slechts een formaliteit. Na een voordracht vanuit de gemeenteraad hoeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties de voorgedragen burgemeester alleen nog te benoemen, wat vrijwel altijd gebeurt.