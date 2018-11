Concordia organiseert exposities samen met inwoners van Enschede

Op maandag 10 december start het nieuwe project Couplet 2.0 van Concordia. Iedereen uit Enschede met een beetje interesse voor kunst kan zich aanmelden om samen met een kunstenaar een expositie te ontwikkelen.

Bij het project wordt een kunstenaar gekoppeld aan een inwoner van Enschede. Ze gaan met elkaar in gesprek over kunst en gaan samen aan de slag voor een expositie. De expositie kan bestaan uit werk van de kunstenaar of van de inwoner van Enschede of uit werk dat de inwoner en kunstenaar samen gemaakt hebben.

"De expositie kan uiteindelijk plaatsvinden bij Concordia of bij de Enschedeër in de huiskamer, dat maakt niet uit. Je bent daarin heel vrij", vertelt Petra Boonstra, programmeur beeldende kunst van Concordia.

Coupletten Fuchs

"Dit project lijkt een beetje op de serie 'Coupletten' van voormalig directeur Rudi Fuchs van het Stedelijk Museum Amsterdam, vandaar de naam Couplet 2.0. Anders aan dit project is dat de inwoners van Enschede voor dit project niet per se heel veel met kunst moeten hebben. Ik wil graag ruimte creëren voor de verschillende ideeën over kunst. Niet alleen vanuit de kunstenaar, maar ook vanuit de toeschouwer. Daarbij mag je vinden wat je vindt, ook als je iets lelijk vindt", aldus Boonstra.

Dit jaar doen de drie kunstenaars Jessica van Deursen, Daan Samson en Esmay Groot Koerkamp mee. Elk voor een periode van drie maanden. Na de periode van drie maanden wordt er een expositie georganiseerd.

Jessica van Deursen

Het project begint over twee weken met Jessica van Deursen. Jessica is een performance kunstenaar en in 2012 afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. “Ik ben ontzettend benieuwd met wie ik voor Couplet 2.0 samen mag gaan werken. Hopelijk met iemand die op het eerste oog een compleet ander leven heeft dan ikzelf. Want dan kan de overwinning als het lukt om samen een tof werk te realiseren alleen maar groter zijn!”

"We merken aan de aanmeldingen die we tot nu toe krijgen dat men het vaak 'eng' vindt om een mening te geven over kunst", zegt Boonstra. "Maar je kan niks verkeerd zeggen. Het gaat erom dat kunst voor iedereen is, daarin is geen goed of fout."

Wil je je aanmelden voor het project? Klik dan hier voor meer informatie hoe je dit kan doen. Aanmelden kan nog tot volgende week maandag.