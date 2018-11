Op zoek naar de perfecte match op Beursplein Zwartewaterland

Dertig maatschappelijke organisaties en evenveel bedrijven uit Zwartewaterland hielden gisteren een speeddate-avondje. Veel ondernemers willen graag iets doen voor hun omgeving, tegelijk zijn er genoeg maatschappelijke organisaties die wel wat hulp kunnen gebruiken. Op het Beursplein Zwartewaterland gingen ze op zoek naar de perfecte match.

De bedoeling van het Beursplein is dat ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de buurt elkaar ontmoeten en versterken. Niet met een zak sponsorgeld, geld is hier zelfs een verboden woord. Ze delen wel kennis, mensen of middelen, en komen dus echt met elkaar in contact.

Tegenprestatie

De relatie moet wel van twee kanten komen, dus elke ondernemer die een organisatie ondersteunt, krijgt daar ook wat voor terug. Eén van de deelnemende organisaties is de Veldschuur, het natuureducatiecentrum bij Hasselt. De medewerkers willen graag hulp bij de aanleg van een waterspeelplaats voor kinderen. Ook willen ze af en toe goede snoeizagen lenen voor het onderhoud van de wilgenhuisjes.

Als tegenprestatie mag het bedrijf dat meehelpt een dagje gebruik maken van de faciliteiten van de Veldschuur, of een mooie rondleiding door het landschap meemaken. Siegrit Pops van de Veldschuur vindt het goed dat het nu eens niet over geld gaat: "Ik denk dat het heel mooi is om als lokale bedrijven betrokken te zijn bij maatschappelijke organisaties, en elkaar te versterken."

Matchmaker

De 30 maatschappelijke organisaties hebben anderhalf uur de tijd om met de ondernemers te daten. Zodra er een klik is gaan ze naar de matchmaker om de afspraak vast te leggen. De deal is dan wel gratis, maar niet vrijblijvend. De twee kersverse partners beloven met een handtekening dat ze binnen een jaar de afspraak nakomen.

Dagbesteding De Ontmoeting van Frion in Zwartsluis is goed in het speeddaten. Ilona Harwich sleept er al gauw twee matches uit. Twee bedrijven uit de buurt willen wel opdrachten leveren waar de cliënten van Frion mee aan de slag kunnen. Harwich: "Ee hadden heel gezellige en leuke gesprekken, en ik ben ook blij dat bedrijven nu beter weten wat wij zoal doen met onze clienten."

Onverwachte vonk

En net als in het echte datingleven, soms vind je niet wat je zoekt, maar wel iets heel anders. Bij de Veldschuur slaat vlak voor sluiting van de beurs de vonk over bij organisatiebureau de Regelaardij, die graag een workshop 'verhalen vertellen' wil geven aan vrijwilligers. Geen snoeischaar of waterpomp, maar minstens zo leuk, vindt Siegrit.

Dit is het eerste Beursplein in Zwartewaterland. Het is de bedoeling dit evenement elk jaar te herhalen om weer nieuwe matches tot stand te brengen.