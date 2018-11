Is er een nog onbekende verdachte in Enschedese voogdijmoord?

Bij de moord op Enschedeër Mustafa Kanat was mogelijk een tot nu onbekende verdachte betrokken. Dat stelt althans de tweekoppige verdediging van één van de verdachten in de zaak. Volgens hen is er geen enkel bewijs dat hun cliënt bij de moord betrokken was, maar zijn er door getuigen wel twee daders gezien. "Er moet dus wel nog een dader zijn, maar wie is dat?"

Kanat werd in september 2014 voor zijn flat doodgestoken. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat twee Belgen, Mike en Glen, de moord hebben uitgevoerd. Ze zouden daartoe zijn aangezet door Mustafa's ex, uit onvrede over de voogdij over hun dochter.

Spoorloos

Maar volgens de verdediging van Glen is er geen spoor van bewijs dat hun cliënt op de moordplek in Enschede was. Zo is er geen bloed van het slachtoffer aangetroffen op de kleding die Glen zou hebben gedragen. Ook zitten er geen sporen van Glen zelf op de wapens die zijn gevonden. In de auto waarmee naar Enschede is gereden zijn wel sporen van Mike, Mustafa's ex Ellen en een derde onbekend persoon aangetroffen, maar niet van Glen. "Onze cliënt is letterlijk spoorloos." Maar wie is dan de donor van dat onbekende dna?

Verder is Glen niet herkend door getuigen bij een fotoconfrontatie. Ze kregen daarbij meerdere foto's te zien van verschillende personen, maar haalden Glen er niet uit. Daarnaast heeft een van de getuigen naast Mike een 'iele man' gezien op de moordplek. "Onze cliënt is verre van iel", stelt de verdediging. "Hij is ronduit gespierd. Hij wordt zelfs 'de fietspomp' genoemd. Ook spreken getuigen van een verdachte met een 'licht getinte huidskleur' en een 'Indonesisch uiterlijk'. "Maar onze cliënt is blank."

Keukenhandschoenen

Eén van de advocaten stal de show door in de rechtszaal gele keukenhandschoenen aan te trekken. Toen de rechters vervolgens hun wenkbrauwen optrokken, verklaarde de advocaat: "Ja, die vallen op hé? Nou, onze cliënt zou dit soort handschoenen volgens het OM hebben gedragen op de moordavond. Maar geen enkele getuige heeft ze gezien."

Dat de gele handschoenen wel bij gedumpte spullen zijn gevonden, met aan de binnenkant van de handschoenen dna van Glen, zegt volgens de verdediging niets. "Ja, hij heeft er inderdaad mee afgewassen voorafgaand aan die avond."

Briefje

Ook is er nog een zogenoemde kluisverklaring. Glen heeft op de dag dat hij werd opgepakt opgeschreven wat hij de 24 uur ervoor allemaal heeft gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bezoek aan een supermarkt en aan grootouders. "Mijn cliënt had bij het schrijven ervan nog geen dossierkennis. En achteraf kunnen de dingen die hij daar toen heeft opgeschreven gewoon gestaafd worden met bewijs. Hij sprak in dat briefje de waarheid." De kluisverklaring is voorzien van een dag-stempel en bewaard bij een notaris.

Onbekende dader

Sporen van het delict zijn wel te koppelen aan Mike. Zo is zijn dna aangetroffen op het waarschijnlijke moordmes en zaten er bloedsporen van het slachtoffer op zijn kleding. Maar waarom noemt hij dan Glen als zijn mededader? "Die vraag hebben wij ons ook gesteld", zegt zijn verdediging. "En er zijn een aantal mogelijkheden. Nummer één; de échte dader wordt buiten schot gehouden, omdat dat vooraf overeengekomen is. Nummer twee; Mike is bang voor die échte dader. Of nummer drie; hij zocht iemand om de schuld op af te schuiven. Mike ontkent namelijk zelf te hebben gestoken. En Glen was in die tijd afhankelijk van Mike voor woonruimte, dus een goede zondebok."

Extra onderzoek

De advocaten vragen zich verder af of er onderzoek is gedaan naar andere mensen. "Want Mike is bij verschillende mensen op zoek geweest naar wapens voor de moord. We kunnen zo vijf à zes namen noemen. Is wel bekeken of één van die mannen misschien donor is van de sporen in de auto?" Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven de dna-sporen nogmaals te gaan onderzoeken. "Maar dat zeg ik wel met een kleine slag om de arm", aldus de advocaat- generaal (OM) op de zitting.

Eerder vandaag werd er tegen Mike, Glen en ex Ellen vijftien jaar gevangenisstraf geëist voor de moord op Mustafa Kanat. Mike en Glen zouden het hebben uitgevoerd, Mustafa's ex Ellen zou de architect van de moord zijn. Tegen de moeder van Ellen werd twee jaar geëist voor medeplichtigheid. Zij zou van de moordplannen hebben geweten en zelfs hebben meegedacht over de manier waarop Kanat om het leven zou kunnen worden gebracht.

Morgen komt de verdediging van de moeder en van ex Ellen aan het woord. Het Gerechtshof doet halverwege januari uitspraak.