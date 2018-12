Bijzondere middag voor veertig ouderen: Heracles zien winnen vanuit een skybox

Ruim veertig ouderen en begeleiders zagen vanmiddag de voetbalwedstrijd Heracles Almelo - VVV vanuit twee skyboxen in het stadion. "Hartstikke leuk, heel deftig", aldus mevrouw Boom.

Zij was één van de ouderen die de wedstrijd bezocht. Rond het middaguur werd ze opgehaald bij het verzorgingstehuis in Almelo waar ze woont. Ze volgt Heracles normaal gesproken op TV, maar is geen onbekende in het stadion. "Jaren geleden werd ik altijd opgehaald door kennissen, elke wedstrijd. Dit is nu echt heel bijzonder!"

Logistieke puzzel

Om alle ouderen naar het stadion te vervoeren was een logistieke puzzel, vertelt Mirjam Molenkamp van Carintreggeland. "Hogere wiskunde: mensen komen met hulpmiddelen, of een rolstoel, en ze moeten allemaal in een busje naar het stadion. Maar echt superleuk en we hebben met z'n allen de schouders eronder gezet."

"We hebben met acht bedrijven onze twee skyboxen beschikbaar gesteld", aldus sponsor Dennis Kok. "In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We vinden het belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving. We willen daarom deze mensen een mooie middag aanbieden."

Winnend Heracles

Na een maaltijd is het tijd voor de wedstrijd. En al snel kunnen de ouderen juichen: Heracles komt al in de derde minuut op voorsprong. En in de tweede helft walst de Almelose ploeg over de bezoekers uit Venlo heen: het wordt uiteindelijk 4-1 voor Heracles.

Na de wedstrijd bezoekt een aantal spelers de skyboxen nog en is er een verloting. Met een klein presentje en ongetwijfeld een lach op het gezicht worden de ouderen vervolgens weer naar huis gebracht.