Enschede doet mee aan proef voor duurzamer bouwen

Enschede doet samen met vijf andere gemeenten mee aan een experiment in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Waar in Nederland nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,4 geldt in Enschede straks een EPC van 0,2. Met deze nieuwe groene norm zal in Enschede nog duurzamer worden gebouwd.

Enschede heeft de gemeente bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een verzoek ingediend om mee te doen aan een experiment dat het mogelijk maakt om een lagere EPC-norm te hanteren. Het ministerie heeft dit verzoek gehonoreerd. Zodra het besluit is gepubliceerd in het Staatsblad treedt de nieuwe bouwnorm direct in werking.

Inwoners die een nieuwe woning willen bouwen moeten nu al rekening houden met het nemen van aanvullende energiebesparingsmaatregelen. Dit kan onder andere door gebruik te maken van betere isolatie en door duurzame energieopwekkende installaties zoals warmtepompen toe te passen. Inwoners die nog vóór de inwerkingtreding van het besluit van het ministerie een vergunning hebben aangevraagd mogen nog bouwen volgens de oude EPC-norm van 0,4.

Wethouder Jurgen van Houdt: "In Enschede hebben we gezien dat de afgelopen jaren steeds duurzamer werd gebouwd. In de toekomst worden de energienormen alleen nog maar scherper voor omgevingsvergunningen. Daarom is het goed om nu al na te denken over de (financiële) mogelijkheden om te bouwen met een lagere EPC. Nú meer investeren in toekomstbestendig bouwen levert op termijn meer op."