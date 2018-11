Aantal Nederlanders dat langdurig in armoede leeft stijgt

Maar liefst 400.000 Nederlanders leven op dit moment al langer dan drie jaar in armoede. Dat betekent dat een eenpersoonshuishouden maandelijks rond 'moet' komen van € 1.032,00.

Oorzaak

Cijfers vastgesteld door het Nibud, Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. ''De reden is simpel. Wat mij betreft is de digitale wereld de oorzaak. Onze senioren kunnen daarin niet altijd mee. Rekeningen bijvoorbeeld die digitaal binnenkomen worden derhalve niet of te laat betaald", aldus Toon Metz, voorzitter van de Voedselbank Raalte - Olst/Wijhe.

Toon Metz, Voedselbank Raalte - Olst/Wijhe (Foto: Esther Rikken)

Gebruikers

"Maar ook de ZZP-ers die hoge vaste lasten hebben, zien wij redelijk vaak bij de uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten.

Langdurige armoede stijgt (Foto: Esther Rikken)

In 2002 opende de eerste Voedselbank haar deuren, in Rotterdam. Sindsdien is het hard gegaan. De Voedselbank Raalte is de 67e van Nederland en inmiddels staat de teller op ruim 70. Dat geeft wel aan hoe goed het gaat met de BV Nederland".

Hulp aanvaarden

"Wanneer je éénmaal in armoede leeft, is het erg moeilijk om uit de situatie te komen. De enige manier is om daadwerkelijk de schouders eronder te gooien én alle hulp aanvaarden die je kunt krijgen. Wij leven al jaren in armoede. Het dieptepunt lag voor ons in 2014. Toen hadden we het wekelijkse voedselpakket écht nodig om te overleven. Inmiddels gaat het iets beter".

Toekomst

"Ik heb geen glazen bol. Wat de toekomst zal brengen, kan ik dus niet voorspellen. Waar ik vanuit ga is dat er altijd voedselbanken zullen zijn in Nederland en dus ook altijd mensen die leven in armoede", aldus Metz.