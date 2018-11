Programma: tweede ronde districtsbeker, dubbel programma vrouwenvoetbal

Opnieuw een fraaie en volle sportweek staat er voor de deur. Deze week zijn er veel duels in de districtsbeker en ook in de andere sporten is er veel te beleven. Hieronder een overzicht van deze week.

Betaald voetbal

PEC Zwolle gaat zaterdag in de eredivisie op bezoek bij De Graafschap en moet winnen of gelijkspelen om niet op een nacompetitieplek te komen. Heracles Almelo zakte afgelopen weekend van plek vier naar zes en speelt zondag thuis tegen de nummer zeven, VVV-Venlo.

Een stapje lager speelt FC Twente vrijdagavond thuis tegen Jong Ajax. Koploper Go Ahead Eagles komt pas op maandag in actie en gaat dan op bezoek bij Jong AZ.

HHC speelt zaterdag al om 14.00 uur in de 2e divisie. Het speelt dan de uitwedstrijd tegen Koninklijke HFC. Het is het duel tussen de nummers vijf en zeven.

Amateurvoetbal

In de zaterdaghoofdklasse B is SVZW - Staphorst de derby die we deze week uitzenden op Facebook en TV Oost. Excelsior'31 gaat die middag op bezoek bij csv Apeldoorn, Genemuiden ontvangt Buitenpost, Berkum speelt thuis tegen SDC Putten en DETO speelt bij DUNO D.

Quick'20 speelt weer eens op zaterdagavond in de 3e divisie. Het speelt dan op eigen veld tegen Jong Volendam. HSC'21 gaat zondag op bezoek bij Dongen.

Daarnaast is er deze week dus veel voetbal in de districtsbeker. Dat toernooi is beland in de tweede ronde. Bijna alle wedstrijden staan vanavond, morgen en donderdag op de rol. Bekijk hier het programma van de Overijsselse clubs in Oost en in Noord.

Vrouwenvoetbal

Voor de vrouwen van FC Twente en PEC Zwolle staat er een dubbele week op het programma in de eredivisie. Vanavond staan de twee in Hengelo tegenover elkaar. Vrijdag gaat de Enschedese ploeg op bezoek bij kampioen Ajax en ontvangt PEC Zwolle VV Alkmaar.

Basketbal

Jolly Jumpers gaat zaterdag op bezoek bij Batouwe en gaat dan opnieuw op zoek naar de tweede zege van het seizoen. Landstede Basketbal is een weekend vrij.

Squash

De squashers van Twente zijn nog ongeslagen en woensdag gaat het op bezoek bij Squash Utrecht, de nummer vijf. Bij de vrouwen speelt Squash Zwolle, ook ongeslagen koploper, tegen naaste concurrent Squash Utrecht.

Volleybal

Voor de clubs in de eredivisie begint komend weekend het bekertoernooi. Ze stromen in in de achtste finales. Topvolleybal Zwolle speelt een uitduel bij Peelpush, uit de eerste divisie. Ook het Kampense Reflex zit nog in de beker. De ploeg uit de topdivisie ontvangt ZVH, uit dezelfde competitie.

Bij de vrouwen zitten er nog vijf Overijsselse clubs in het toernooi. Eurosped gaat zondag op bezoek bij US, Regio Zwolle ontvangt zaterdag Alterno. Apollo 8 speelt bij SSS uit de tweede divisie, Set-Up'65 speelt thuis tegen VC Sneek en ook Krekkers uit de eerste divisie zit nog in het toernooi. De ploeg uit Mariaparochie ontvangt Dynamp Apeldoorn uit de topdivisie.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn speelt zaterdag het thuisduel tegen BZC in de eredivisie. Het is een duel tussen de nummers vijf en zes. De dames van de Nijverdalse ploeg spelen zaterdag de return in de kwartfinales van beker tegen ZVL. Het eerste duel werd vorige week door Het Ravijn met 11-7 gewonnen.

Bekijk hier het volledige programma, de standen en uitslagen van eerdere weken.